Портал Öpaleak опублікував фотографії ймовірної форми Шахтаря у новому сезоні.

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В мережу виклали всі три комплекти вбрання. Домашній виконано у традиційних помаранчево-чорних кольорах. Виїзний – чорного кольору зі вставками помаранчевого, який схожий на вулканічні розлами. Третій комплект – жовто-синій.

До слова, розробником форми Шахтаря є компанія Puma, з якою "гірники" співпрацюють з літа 2021 року (угода буде чинною до 2031 року).

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