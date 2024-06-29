У мережу злили фото нової форми Шахтаря на сезон 2024/25 – несподіваний комплект у синьо-жовтих тонах
12:02 - Читать на русском
Донецький клуб вирішив здивувати вболівальників резервним комплектом екіпірування.
Портал Öpaleak опублікував фотографії ймовірної форми Шахтаря у новому сезоні.
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В мережу виклали всі три комплекти вбрання. Домашній виконано у традиційних помаранчево-чорних кольорах. Виїзний – чорного кольору зі вставками помаранчевого, який схожий на вулканічні розлами. Третій комплект – жовто-синій.
До слова, розробником форми Шахтаря є компанія Puma, з якою "гірники" співпрацюють з літа 2021 року (угода буде чинною до 2031 року).
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