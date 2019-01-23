У мережу потрапила форма Бразилії на Копа Амеріка-2019

У мережі з'явився комплект форми збірної Бразилії, в якому команда гратиме на домашньому Копа Амеріка.

Став відомий можливий домашній комплект форми збірної Бразилії на Копа-Амеріка-2019.

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"Селесао" не зраджують своїм традиціям робити жовту форму, але тепер буде комір зеленого кольору.

Копа Амеріка-2019 відбудеться влітку саме на полях Бразилії, яка 5 років тому приймала чемпіонат світу.