toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БЕРТОН АЛЬБІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

У мережу потрапила форма Бразилії на Копа Амеріка-2019

21:19 319 Читать на русском
У мережу потрапила форма Бразилії на Копа Амеріка-2019
Неймар / соцмережі

У мережі з'явився комплект форми збірної Бразилії, в якому команда гратиме на домашньому Копа Амеріка.

Став відомий можливий домашній комплект форми збірної Бразилії на Копа-Амеріка-2019.

Неймар підкорив серце 20-річної моделі: неймовірна краса та розкішні форми, від яких шаленіє уся Бразилія

"Селесао" не зраджують своїм традиціям робити жовту форму, але тепер буде комір зеленого кольору.

Копа Амеріка-2019 відбудеться влітку саме на полях Бразилії, яка 5 років тому приймала чемпіонат світу.

Теги
Світ Бразилія Бразилія Копа Амеріка Футбольна форма
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Севілья
22:30
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук