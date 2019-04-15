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У мережі з'явився імовірний комплект нової домашньої форми Ліверпуля з олдскульними нотками

19:25 414 Читать на русском
У мережі з'явився імовірний комплект нової домашньої форми Ліверпуля з олдскульними нотками
Роздягальня Ліверпуля / офіційний сайт АПЛ

Англійський Ліверпуль, вочевидь, визначився із домашнім варіантом форми на сезон 2019/20.

У квітні мерсисайдці повинні офіційно презентувати домашню форму на наступний сезон. Проте, світлини потрапили в мережу раніше й опубліковані на Footy Headlines.

Ліверпуль може підписати рекордний контракт з Nike

Американська компанія New Ballance підготувала червоний комплект із білими ретросмугами на футболці та логотипом титульного спонсора. Емблеми ж клубу та виробника екіпірування будуть золотими.

Натомість шорти та гетри Ліверпуля будуть червоними. Відзначимо, що наступний сезон може стати останнім роком співпраці "червоних" і New Ballance, оскільки боси клубу не проти підписати договір із Nike.

Теги
Футбольна форма Ліверпуль Ліверпуль Англія
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