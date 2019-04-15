У мережі з'явився імовірний комплект нової домашньої форми Ліверпуля з олдскульними нотками

Україна — 18:46 530
-
"Ця команда має перспективу", – Соль сподівається, що Хацкевич залишиться у Динамо
-
Бейбі-Барса, гола дупа для Ювентуса, диявольські пенальті та "Ліга сміху": підсумки євровікендуСвіт — 18:00 1040
-
"Шевчук хоче зробити Барселону". Хто стане новою зіркою Шахтаря, за що плюсуємо Хацкевичу і чому Зоря – не "Мужики"Україна — 15:30 4774
-
Молодь Динамо з героєм Циганковим, вдалий дебют Тете проти ніякої Зорі – підсумки 24-го туру УПЛУкраїна — 14:05 565
-
"Динамо неможливо було перемогти, а Зозуля став жертвою необізнаності": сосіо Атлетіко про український скандал в ІспаніїІспанія — 13:30 5007