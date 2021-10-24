"Я не почуваюсь ветераном. Нещодавно я побачив, що став найстаршим гравцем, який забивав за Барсу в Лізі чемпіонів, і це засмутило мене. Краще б мене не було в такому списку. Але потім я помітив, що наздогнав Роберто Карлоса за голами, і мені стало краще. Набагато краще. Але я не почуваюсь віковим.

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Звичайно, я вже не молодий. Коли я побачу, що вже не такий важливий, як раніше, то піду. У мені все ще живе бунтівний Жерар, який відпускає всякі жарти. Коли я добре готовий фізично, то відчуваю це. Я не буду найшвидшим на полі, але я все ще здатний боротися з найкращими і відчувати, що я не гірший, ніж вони. Поки це буде так, я буду грати.

Я закінчу кар'єру у Барсі. Це точно. Але я не прийму варіант, при якому я повішаю бутси, будучи гравцем запасу. Подивимося. Якщо я сиджу на лавці три місяці, а потім настає моя черга зіграти, то гаразд. Але цілий рік в запасі... Такого я не хочу", – цитує Піке Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Жерар є вихованцем "блаугранас", за першу команду яких вже провів 576 поєдинків. Також встиг пограти за Сарагосу та Манчестер Юнайтед на правах оренди.

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