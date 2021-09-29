"Ми дуже раді, провели чарівний матч. Було важко, у мене зводило ноги, доводилося дуже багато бігати. Так, мені вдалося забити приголомшливий м'яч.

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Ми це відсвяткуємо, але потім знову зосередимося на чемпіонаті. У нас важка група, тож не можна втрачати голову. Треба рухатися від матчу до матчу і робити все, що в наших силах", – поділився Тілль у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Шериф став автором головної сенсації групового етапу Ліги чемпіонів 2021/22, обігравши Реал на Сантьяго Бернабеу (2:1). Тілль – автор переможного гола на 90 хвилині зустрічі.

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