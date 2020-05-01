"У мене завжди були з ними проблеми", – Луческу огризнувся на рейтинг британського видання

Англійський журнал FourFourTwo опублікував топ-100 тренерів, але екс-керманич Шахтаря Мірча Луческу не згоден з виданням.

"Я не хочу це коментувати. У мене завжди були проблеми з англійцями.

Луческу розкрив секрет успіху Шахтаря під своїм керівництвом – було спільне рішення з Ахметовим

Я знаю, що в рейтингу всіх часів, складеному УЄФА і ФІФА, я був десь на 40-му місці. Точно в топ-50. Думаю, ці фахівці знають краще", – цитує Луческу Fanatik.

FourFourTwo помістило 74-річного румунського фахівця на 87-му сходинку. Нагадаємо, в Україні Луческу відомий своєю роботою у Шахтарі у 2004-2016 роках.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків