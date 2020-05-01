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"У мене завжди були з ними проблеми", – Луческу огризнувся на рейтинг британського видання

1 травня 06:30 835 Читать на русском
"У мене завжди були з ними проблеми", – Луческу огризнувся на рейтинг британського видання
Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Англійський журнал FourFourTwo опублікував топ-100 тренерів, але екс-керманич Шахтаря Мірча Луческу не згоден з виданням.

"Я не хочу це коментувати. У мене завжди були проблеми з англійцями.

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Я знаю, що в рейтингу всіх часів, складеному УЄФА і ФІФА, я був десь на 40-му місці. Точно в топ-50. Думаю, ці фахівці знають краще", – цитує Луческу Fanatik.

FourFourTwo помістило 74-річного румунського фахівця на 87-му сходинку. Нагадаємо, в Україні Луческу відомий своєю роботою у Шахтарі у 2004-2016 роках.

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Теги
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