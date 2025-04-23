– Колос забив у ворота "гірників" одразу чотири м'ячі, що навіть європейським грандам у зустрічах з ним вдавалось не часто.

– Це збіг обставин.

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– Що було найскладнішим у поєдинку з Шахтарем?

– Для мене – це Кевін. На ньому, як і на грі Судакова, ми робили наголос. З Судаковим справились, а от Кевін все ж один м'яч забив.

– Наскільки вдалося перекрити кисень цьому бразильцю?

– Не сильно. У другому таймі зовсім перекрили, а от у першому були проблеми.

– Після суботнього матчу попит з боку заможніших клубів на Владислава Велетня, який зробив три гольові передачі і забив один м'яч, слід гадати, значно підвищився?

– Ну, не знаю… У мене зараз проблема: як його з космосу забрати? Велетень полетів десь на Марс, а у вівторок у нас перше тренування після двох вихідних. От і думаю, як його повернути назад у сім'ю (посміхається – прим.), – сказав Костишин у інтервʼю Sport.ua.

Нагадаємо, що Владислав Велетень забив і віддав три асисти, ставши головним героєм зустрічі проти Шахтаря.

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