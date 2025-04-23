"У мене зараз проблема: як його з космосу забрати?": Костишин – про героя матчу із Шахтарем
Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував перемогу над Шахтарем (4:2) у 25-му турі УПЛ.
– Колос забив у ворота "гірників" одразу чотири м'ячі, що навіть європейським грандам у зустрічах з ним вдавалось не часто.
– Це збіг обставин.
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– Що було найскладнішим у поєдинку з Шахтарем?
– Для мене – це Кевін. На ньому, як і на грі Судакова, ми робили наголос. З Судаковим справились, а от Кевін все ж один м'яч забив.
– Наскільки вдалося перекрити кисень цьому бразильцю?
– Не сильно. У другому таймі зовсім перекрили, а от у першому були проблеми.
– Після суботнього матчу попит з боку заможніших клубів на Владислава Велетня, який зробив три гольові передачі і забив один м'яч, слід гадати, значно підвищився?
– Ну, не знаю… У мене зараз проблема: як його з космосу забрати? Велетень полетів десь на Марс, а у вівторок у нас перше тренування після двох вихідних. От і думаю, як його повернути назад у сім'ю (посміхається – прим.), – сказав Костишин у інтервʼю Sport.ua.
Нагадаємо, що Владислав Велетень забив і віддав три асисти, ставши головним героєм зустрічі проти Шахтаря.
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