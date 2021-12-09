"Луческу двічі кликав мене в Шахтар. Перший раз у 2010 році, коли я грав у чемпіонаті Румунії. І вдруге – у 2013-му. Зрештою я граю в Шахтарі, але Луческу очолює Динамо, звідки я перейшов до донецького клубу.

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З моменту моєї появи в Україні моя кар'єра йшла лише вгору. Я завжди рухався вперед та еволюціонував. Досягнув прогресу в донецькому Металурзі, перейшов у Динамо, став чемпіоном України та дебютував у Лізі чемпіонів. Потім опинився у Шахтарі, з яким виграв нові трофеї та двічі поспіль завоював титул найкращого бомбардира чемпіонату України.

Я вдячний Динамо за можливість грати у клубі з великою історією. Я вперше виграв золоті медалі чемпіонату, дебютував у Лізі чемпіонів, попрацював із чудовим фахівцем Сергієм Ребровим, пограв разом із найкращим українським футболістом Андрієм Ярмоленком. У мене залишилося багато друзів у Динамо, зокрема молодих хлопців, які піднялися в першу команду з U-19 – Миколенко, Шепелєв, Шапаренко, Попов. Залишився у добрих стосунках із Циганковим, Вербічем, Кендзьорою, Бущаном...

Все, що відбувалося на теренах інтернету, там і залишилося. Коли мені писали гидоту, я питав: "А ви знаєте, що сталося насправді?" Якщо не знаєте, то чому ллєте стільки негативу на мою адресу? Коли я розповів усю історію, те, як усе відбувалося насправді, більшість уболівальників прийняла мою позицію", – сказав Мораєс в інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, Мораєс перейшов у Шахтар з київського Динамо в липні 2018 року. Напередодні він продовжив контракт з "гірниками" до 30 червня 2022 року – його попередня угода спливала 31 грудня 2021-го.

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