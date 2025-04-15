"Наша мета – грати з чітким планом, бути послідовними й розуміти, як розвивається матч протягом 90 хвилин. Коли ми вигравали в Брюгге в 1/8 фіналу, ми були готові до додаткового часу. Наш план такий: якщо буде додатковий час і серія пенальті – це чудово.

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У мене є досвід камбеків – як позитивний, так і негативний. Але зараз – інша історія. Ми хочемо написати нову главу в історії Астон Вілли. Торік – Ліга конференцій, цього року – Ліга чемпіонів, і, сподіваюся, ще багато років у єврокубках.

ПСЖ має великий досвід виїзних матчів. Але ми будемо єднатися з нашими вболівальниками й передавати їм енергію. Якщо ми добре зіграємо як у тактичному, так і в індивідуальному плані, то наші фанати додадуть нам сил і дуже допоможуть.

Чи можуть Воткінс та Рашфорд грати разом? Це наступний крок, якщо у мене буде час. Ми спробували, щоб Рашфорд грав на лівому фланзі, але тепер ми обираємо грати з обома нападниками. Це наступний крок. Мені хочеться спробувати це на тренуваннях, але не зараз", – цитує Емері офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що ПСЖ виграв перший зустріч з Астон Віллою (3:1). Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 15 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Астон Вілла – ПСЖ: анонс матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів