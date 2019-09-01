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"У мене є величезне бажання вдарити його", – Почеттіно хоче розібратися з легендою Арсенала за принизливий прогноз

17:11 593 Читать на русском
"У мене є величезне бажання вдарити його", – Почеттіно хоче розібратися з легендою Арсенала за принизливий прогноз
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Тренер Тоттенхема пригадав слова телевізійного експерта, який заявив, що Арсенал розірве "шпор" у північнолондонському дербі.

 

Колишній хавбек "канонірів" Пол Мерсон впевнений, що Арсенал здобуде легку перемогу у матчі четвертого туру АПЛ.

"Арсенал розірве Тоттенхем", – легенда "канонірів" поділився прогнозом на лондонське дербі

"Я б хотів зустрітися з Полом Мерсоном після його слів. Більше того, у мене є величезне бажання вдарити його", – наводить слова Почеттіно Sky Sports. Щоправда, аргентинець посміхався, даючи цей коментар, тому Мерсон може не хвилюватися за своє здоров'я.

Арсенал – Тоттенхем: прогноз на матч АПЛ

Нагадаємо, матч Арсенал – Тоттенхем розпочнеться сьогодні о 18:30 за київським часом. Перед звітним туром господарі випереджають "шпор" на два очки.

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Арсенал - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Пол Мерсон
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