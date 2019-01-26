"У мене є бажання продовжувати кар'єру": Артем Федецький – про пропозицію стати тренером Карпат та варіант в Італії

Захисник Карпат Артем Федецький став гостем програми "ЧемпіON" на радіо FM Галичина. "Футбол 24" обрав найцікавіше з відвертої розмови капітана "зелено-білих".

Про найкращий сезон в кар'єрі та найгірший матч

Який сезон хотів би пережити ще раз? У кожній команді в мене був певний особливий період, тому виокремлювати якийсь один – це не зовсім правильно. Але було чимало моментів, у яких емоції зашкалювали. Зокрема, той сезон з Карпатами в Лізі Європи під керівництвом Олега Кононова, адже в нас була дійсно крута команда, бійцівська. Ну і не варто забувати сезон з Дніпром, коли ми грали у фіналі Ліги Європи.

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А от щодо найгіршого матчу, то це, мабуть, домашня гра проти Вереса, коли Карпати програли 1:6. Колись для суперників було за щастя здобути у Львові бодай очко, а тут така поразка.

Про спілкування з молоддю

Буває по-різному. Якщо ти бачиш, що молодий футболіст працює на тренуваннях, але десь трохи помиляється, то його необхідно підтримати. А от якщо помітно, що він, як кажуть, "валяє дурня", то десь треба і прикрикнути. Чи робив дідівщину молодим гравцям? Жодного разу.

Багато молодих гравців Карпат постійно підходили до мене та щось запитували. Зокрема, Орест Лебеденко. Він важко працював на тренуваннях, дуже переживав, йому інколи необхідна була підтримка. Він прислухався до мене та робив правильні висновки. Бачимо результат – він виступатиме в Луго. Це хоч і Сегунда, але хороший старт кар'єри в Іспанії. Вважаю, що у нього хороше майбутнє, якщо він не знизить вимоги до себе. Окрім Лебеденка, підходили й інші молоді футболісти, важко когось виділити.

Про Шахтар та найкращих тренерів

У Шахтарі моїм так званим наставником був Анатолій Тимощук, адже він був капітаном команди та лідером по всіх питаннях як на полі, так і поза ним. Він навіть особисто приїжджав по мене в академію на своєму Мерседесі та забирав мене на обід. Вся академія буквально стояла на вухах, навіть тренери перешіптувались. Звісно, ставлення до мене було вже зовсім іншим, мене навіть почали називати не "Фєдя", а "Толя". Пам'ятаю навіть одну його фразу: "Вимагай нереального і отримаєш свій максимум". Цього я і намагався дотримуватись.

Найкращий тренер? Не можу не відзначити Мирона Маркевича. Також у Дніпрі я був приємно шокований підходом Хуанде Рамоса. Класна людина, хороша. Не варто забувати і про Олега Кононова та Михайла Фоменка.

Попрацювавши з багатьма тренерами, я тепер розумію, яким треба бути, і яким не треба. Тренер повинен бути дипломатом і вміти знайти підхід до будь-якого гравця, адже у людини можуть бути й інші проблеми, не пов'язані з футболм. Тому треба бути також і психологом.

Про інтерес інших клубів

Борусія Д, Вердер, Торіно та Сампдорія – від цих клубів дійсно був предметний інтерес, були люди, які займались цими нюансами. Безпосередньо я перемовин не вів, адже тоді забув би про футбол. Чому не склалося – я вже не уточняв, значить, так мало статись. Найбільш реальним варіантом був перехід у Торіно, там вже все практично було вирішено, проте не судилося. Серія А – класний чемпіонат, емоційний. Хотів би там зіграти, але вже, напевне, пізно. Проте що в житті не робиться – все на краще. Я завжди дотримуюсь цієї точки зору. В принципі, я задоволений своєю кар'єрою.

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У фінансовому плані дуже вигідною була пропозиція одного з провідних російських клубів. В той час я відпочивав на Шацьких озерах, саме тоді дізнався про цей інтерес. Це був клуб з Москви, назву розголошувати не буду. Вважаю, що неприпустимо переходити в російський клуб при нинішніх реаліях.

Можливо, були і якісь інші клуби, але це було лише на рівні розмов.

Про період в Німеччині

У Дармшадті я відчув, що таке бути легіонером. В українських клубах ставлення до іноземців набагато краще, там – навпаки. В Україні я зробив собі імя, а там треба починати все з нуля, адже там я ніхто. Зіграли погано – винні легіонери, вони не знають мови і таке інше.

Попри все, я працював на тренуваннях на повну, як і завжди. Період в Німеччині був непоганий, адже я отримав хороший досвід – як ігровий, так і життєвий.

Про пропозицію Карпат стати граючим тренером дубля

Ні в якому разі на це не погоджуюся, це просто неприпустимо. Я футболіст і готовий ще грати. Про тренерську кар'єру, можливо, і задумуюсь, адже мені вже 33 роки, але явно не зараз. Ще відчуваю в собі сили і бажання грати. У найближчому майбутньому ви мене тренером не побачите. Коли бажання грати зникне, от тоді необхідно брати великий цвях і вішати на нього бутси. Скільки готовий грати? Не знаю, як Бог дасть. Можливо, рік, можливо, більше. Не знаю.

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Розмова зі Смалійчуком дійсно була. Мені запропонували бути граючим тренером дубля, я відразу відмовився. Наразі я працюю з дублем як гравець, у мене чинний контракт до завершення сезону. Карпати для мене – не порожнє слово, цей клуб завжди у моєму серці. В даний час переходити в іншу команду я не бачу сенсу. Сподіваюсь, наш віце-президент перегляне своє ставлення. Хоча я не знаю, чому мене не взяли на збори з основною командою. Можливо, щось зміниться і я поїду на другий збір. Якщо ні – буду працювати з дублем так само, як і з першою командою. Повторюю, виключно в ролі гравця, в жодному разі не тренера.

Перехід у Волинь? Андрій Тлумак – мій хороший друг, ми 3 роки прожили в одній кімнаті, граючи в Карпатах. Коли він очолив Волинь, одразу запропонував мені приєднатись до його команди. Проте влітку Смалійчук мене не відпустив з Карпат. Як буде далі – побачимо, влітку все може статися. Варіант непоганий, проте повторюю – про це можна буде говорити не раніше літа. Саме зараз такої пропозиції немає.

Про трансферну політику Карпат щодо молодих виконавців

Для самих гравців – це великий плюс. Чим швидше ти перейдеш в європейський чемпіонат, тим краще для тебе. Звичайно, буде важко, треба буде терпіти, вчити мову, адаптовуватись. Але це правильний вчинок особисто для них.

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А от для клубу – це мінус. Плюс у тому, що Карпати заробили певні кошти. Якщо відверто, то вважаю, що для молоді краще прогресувати в іншому чемпіонаті, враховуючи наші українські реалії.

Про смішні моменти в кар'єрі

Пригадую епізод в Карпатах з Юрою Мартищуком. Тоді була мода на бутси, ми завжди замовляли їх через інтернет. Одного разу він приніс гарну коробку з новими бутсами для мене. Відкриваю – а там валянки з шипами і значок Nike. Я йому відповів – зробив йому рукавиці, футболку та штани із сіткою поміж ніг. Ми навіть провели змагання між собою. Це було дуже круто. Вважаю, що в команді завжди повинна бути хороша атмосфера, адже лише так приходять перемоги.