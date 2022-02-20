"Мені подобається Ла Ліга. Рідко дивлюся, тільки коли Класіко. Реал чи Барселона? Думаю, Реал. Тим більше, у мене вже є один гол за них", – поділився Кривцов у ефірі на офіційній сторінці Шахтаря в Instagram.

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Таким чином, Сергій пожартував надо своїм автоголом у поєдинку проти Реала в жовтні 2021 року – тоді "гірники" були розбиті мадридцями 0:5.

До слова, Кривцов провів 13 поєдинків за Шахтар у поточному сезоні, у яких віддав 2 результативні передачі.

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