"Це технічне рішення, не пов'язане з фізичними проблемами. Воно базується на різних факторах. Ніхто не може заперечувати талант Неймара, але ми оцінюємо насамперед фізичну форму – його та інших гравців. Конкуренція величезна, у нас є не менше 70 гравців, які можуть претендувати на місце в команді.

"У нас є велика база – список з 51-52 гравців": Анчелотті пояснив невиклик Неймара до збірної Бразилії

Ми хочемо грати інтенсивно, надійно діяти в обороні, швидко працювати з м'ячем. Баланс має ключове значення. У мене вже є на прикметі група гравців для чемпіонату світу. Найбільшою помилкою було б неправильно скласти список з 26 гравців. Якість є, але найважливіше – сила колективу.

Минуло 24 роки з останньої перемоги Бразилії на чемпіонаті світу. Час настав. Відповідальність величезна, але мотивація всієї країни може зіграти вирішальну роль", – наводить слова Анчелотті сайт журналіста Альфредо Педулли.

