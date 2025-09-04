"У мене вже є на прикметі склад для ЧС": Анчелотті знову прокоментував рішення не викликати Неймара до збірної Бразилії
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті назвав невиклик Неймара до команди "технічним рішенням".
"Це технічне рішення, не пов'язане з фізичними проблемами. Воно базується на різних факторах. Ніхто не може заперечувати талант Неймара, але ми оцінюємо насамперед фізичну форму – його та інших гравців. Конкуренція величезна, у нас є не менше 70 гравців, які можуть претендувати на місце в команді.
Ми хочемо грати інтенсивно, надійно діяти в обороні, швидко працювати з м'ячем. Баланс має ключове значення. У мене вже є на прикметі група гравців для чемпіонату світу. Найбільшою помилкою було б неправильно скласти список з 26 гравців. Якість є, але найважливіше – сила колективу.
Минуло 24 роки з останньої перемоги Бразилії на чемпіонаті світу. Час настав. Відповідальність величезна, але мотивація всієї країни може зіграти вирішальну роль", – наводить слова Анчелотті сайт журналіста Альфредо Педулли.
