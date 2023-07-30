"Було багато позитиву. Гра була гарною, ми добре пресингували, у нас були моменти, мобільність… Погано те, як ми діяли на стандартах у першому таймі. Були незібрані, і це коштувало нам пропущеного м'яча. Нам боляче програвати, але я зберігаю позитив, який ми показали. Упродовж години команда грала дуже добре.

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Дуже рідко буває п'ять влучань у каркас за гру… Гадаю, у мене такого ще не було. Здавалося, що у воротах Барси була стіна", – наводить слова Анчелотті Marca.

Попереду у Реала ще спаринг з Ювентусом (3 серпня), а офіційний сезон для мадридців розпочнеться 12 серпня – матч чемпіонату проти Атлетіка.

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