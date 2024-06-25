"Усі розуміли, наскільки важливою була гра проти Словаччини, особливо після поразки з Румунією. Ми зробили висновки, і насамперед додали у самовіддачі. Ми діяли більш впевнено, а ще показово, як діти, що виходили на заміну, билися за результат. Я дуже радий, що в нас така команда і такий колектив, який стоїть один за одного і робить те, що потрібно. Це дуже важливо, і я вважаю, що вони зробили дуже великий внесок у цю перемогу"

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Бельгія – це дуже хороша команда з якісними та небезпечними гравцями. Всі ми розуміємо, яка на нас чекає гра і наскільки буде важко. Але я гадаю, що немає нічого неможливого. Їм потрібні очки, нам потрібні очки. А там уже побачимо. Навіть не хочу вникати у те, які можуть бути розклади у групі: у мене одне завдання та одна мета – обіграти Бельгію. Я налаштовуюсь тільки на це", – сказав Забарний у інтерв'ю для УЄФА.

Нагадаємо, що поєдинок України проти Бельгії відбудеться 26 червня.

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