"Те, що все це можливо, в певні більш ранні моменти не могли навіть уявити. Але хлопці проявили себе просто чудово. У мене немає слів, щоб описати все це. Це чудовий колектив.

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Позаду складний матч, який став ще більш важким через швидкий пропущений гол. Але якщо не брати до уваги початковий відрізок, ми сьогодні домінували на полі. У серії пенальті необхідна частинка удачі. Мені шкода збірну Англії, оскільки і вона провела чудовий турнір. Вона сильно додала. Думаю, вона продовжить прогресувати і далі", – наводить слова Манчіні офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Італії переграла Англію у фіналі Євро-2020 (1:1, 3:2 у серії пенальті), вдруге в своїй історії ставши тріумфатором чемпіонату Європи.

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