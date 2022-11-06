"Ми з Вітею стільки років провели на одному каналі, що все можливо. Він йшов більше разів, ніж приходив, більше, ніж будь-хто на каналі. Щоразу він йшов, як назавжди, але щось підказує, що зараз може бути щось приблизно таке ж.

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Але, говорячи серйозно, з Вацком цікаво працювати, мені подобається його новий проект, я його слухаю. Однак прямо зараз у мене для Віктора немає пропозиції, щоб зі мною пірнути в новий проект. Як тільки це народиться, я точно дивитимуся на всі боки, у тому числі й у бік Віті, щоб щось зробити спільно. Тому я нічого не виключаю. Будь-яка співпраця зараз може бути цікавою та взаємовигідною", – сказав Денисов в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Вацко розпочав працювати на телеканалі "Футбол" у 2010 році. Через два роки він став віце-президентом Карпат, однак вже у 2013 році повернувся до коментаторства. Влітку 2019-го Віктор знову пішов, але згодом знову повернувся до роботи на "Футболах". Нині Вацко насвоєму YouTube-каналі веде дві щотижневі програми: "Вацко on air" та "Стара школа" (з Дмитром Джулаєм).

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