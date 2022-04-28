Цими днями 35-річна аргентинка перебуває в Мілані і виступає позивачем у судовій справі проти журналіста Фабріціо Корони. У 2019 році він поширив інформацію про роман Нари з Марцело Брозовічем, який тоді разом з Ікарді виступав за Інтер. Втім, Ванда всіляко відхрещується від цих звинувачень і вирішила судитися з Короною.

Ікарді та Ванду Нару підозрюють у відмиванні грошей

"Після цієї статті, в якій повідомлялося про речі, що не відповідають дійсності, почалися проблеми, і Мауро був змушений змінити команду. В Інтері йому сказали, що він також повинен змінити свого агента.

У мене п'ятеро дітей, які на той час ходили до школи тут, у Мілані. Також розпочався великий розрив між Ікарді, уболівальниками клубу та менеджерами. Ми традиційна сім'я, і ​​ця історія принесла нам проблеми всередині та поза родиною.

Ніхто не може зрозуміти, звідки взагалі вони взяли цю брехливу історію. У мене навіть не було номера телефону Брозовіча. Це навіть не та людина, з якою ми тусувалися, як це часто буває між друзями по команді", – AS цитує окремі репліки Нари із зали суду.

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