"Гра, атмосфера на стадіоні – все було чудово. У мене мурахи пішли по шкірі. Фанати почали співати "You'll Never Walk Alone" – це було дійсно гарно. Я ніколи не міг уявити, що все буде так добре. Все зламалося в лютому, і нам просто довелося чекати повернення до нормального стану.

Ліверпуль – Вулверхемптон – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Перед матчем у нас було кілька викликів, адже Вулверхемптон вміє грати за різними системами. Я пояснив хлопцям, як потрібно тиснути на цього суперника. Команда впоралася чудово – це наш найкращий виступ проти Вулверхемптона", – цитує Клоппа ВВС.

Додамо, що перемога дозволила Ліверпулю наздогнати Тоттенхем на вершині АПЛ – в обох по 24 очки.

Ліверпуль розгромив Вулверхемптон і наздогнав Тоттенхем на вершині АПЛ, Лестер на останніх хвилинах дотиснув Шеффілд