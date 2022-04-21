"Я щасливий у Парижі, у мене хороші відносини з Доннаруммою. Але я хочу проводити на полі всі матчі, тому не хотів би повторення нинішнього сезону. Ситуація має змінитись.

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Звісно, нам треба думати про майбутнє. Кожен футболіст хоче грати у всіх поєдинках, тому треба почекати, щоб ситуація прояснилась", – цитує Наваса AS з посиланням на Canal+.

У поточній кампанії костариканець відіграв 23 матчі, з яких 9 – на нуль. Його італійський візаві Джанлуїджі Доннарумма провів 22 поєдинки, 8 з яких були "сухими".

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