"Залишатися в Сіті? Так, я читав багато заголовків про перехід до Саудівської Аравії, але не обговорював це ні з ким. Якщо буде гарна пропозиція, і ви скажете Хосепу, що хочете піти – це можливо. В інших клубах це може бути інакше. Але я ніколи не показував, що хочу піти.

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У мене більше ніж достатньо грошей, але якщо надійде абсурдно велика сума, то це буде вигідно для моєї родини, моїх родичів, моїх онуків, моїх правнуків і моїх друзів", – цитує де Брюйне інсайдер Fabrizio Romano.

До слова, контракт Кевіна з Манчестер Сіті чинний до 30 червня 2025 року. Минулого сезону 33-річний бельгієць зіграв за Манчестер Сіті 26 матчів, забив 6 голів та віддав 18 асистів. Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

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