Є фотографія Модріча в дитинстві, на якій він носить футболку Мілана, і саме вона послужила відправною точкою його першого офіційного інтерв'ю на офіційному сайті клубу. "Це фото виглядає приголомшливо. У дитинстві я багато дивився Серію А, і Мілан був моєю улюбленою командою.

Модріч офіційно перейшов до Мілана

У той час ми в Хорватії дуже сильно вболівали за Мілан, тому що це був один з найпопулярніших клубів у світі, а ще тому, що там грав Бобан, мій кумир. Тепер я дуже радий бути тут і з нетерпінням чекаю на цю нову пригоду.

Я хотів залишитися в Європі, щоб продовжувати грати в футбол. У мене були й інші пропозиції, але коли з'явився Мілан, мені все стало ясно.

Я був готовий до цього з самого початку. Мене також вразив той факт, що спортивний директор Таре приїхав до Хорватії, щоб представити мені проект Мілана. Було важливо показати, наскільки я їм потрібен. Мілан – один з найбільших клубів Європи. Мілан не може задовольнятися середніми результатами; нам потрібно ставити перед собою найвищі цілі: вигравати титули і змагатися з кращими командами світу. Саме тому я тут", – цитує Модріча офіційний сайт "россонері".