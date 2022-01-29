"Я повернувся на збори до Словаччини. Надійшла пропозиція від Астани. Почали клуби домовлятися, а в мене були пропозиції з найвищих ліг Данії та Польщі.

Астана підсилилась українським чемпіоном світу U-20

Я знаю,що клуби не домовились через фінанси, а Астана за оренду заплатила гроші. Я перейшов із правом викупу, але там є свої нюанси. Не будемо заглиблюватися у них. Зараз готовий до нових викликів, тому що у Словаччині були проблеми, не пов'язані з ігровою практикою, а більше зі спортивним директором.

Мій контракт досі належить Дунайскій Стреді, до Астани я перейшов на рік. Я розумію, що для клубу головне – чемпіонство, тому хочу розвиватися з клубом, вигравати усілякі трофеї, кубки та чемпіонат," – сказав Бескоровайний у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, напередодні чемпіон світу U-20 у складі команди Олександра Петракова перейшов у річну оренду зі словацької Дунайскої Стреди в казахську Астану.

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