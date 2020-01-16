У мене були й інші пропозиції, але Луго мій дім, – Кравець прокоментував повернення у Сегунду

Український захисник Василь Кравець поділився враження від повернення у Луго після невдалих виступів за Леганес.

"У мене були й інші пропозиції, але президент клубу Тіно подзвонив мені, і я зрозумів, що повинен повернутися сюди, тому що це мій дім. Я думаю, що нам пощастило, адже у нас хороший тренер і хороша команда. А я вже сьогодні готовий їй допомогти", – цитує Кравця офіційний сайт Луго.

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Нагадаємо, вчора, 15 січня, 22-річний захисник на правах оренди перейшов з Леганеса в Луго, за який вже виступав з 2017 по 2019 роки. Кравець гратиме за свою колишню команду до кінця поточного сезону. Загалом українець, за якого "пепінерос" торік заплатили 2,5 млн євро, провів за Леганес всього один матч – 1/64 Кубка Іспанії проти ФК Андорри.

Наразі його нова команда йде серед групи головних аутсайдерів Сегунди – 20 сходинка.

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