"У мене буде розмова з Сіканом": наставник Трабзонспора прокоментував гол українця після травми
Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке пообіцяв поговорити з українським нападником команди Данилом Сіканом.
"Сікан минулого тижня був травмований, ми залучили його до одного тренування. На кожному тренуванні він один з найпопулярніших гравців.
Поки отримує ігровий час, він той, хто любить футбол. У мене буде з ним розмова", – запевнив Текке на прес-конференції.
Нагадаємо, що 27 вересня Трабзонспор здобув перемогу над Карагюмрюком у матчі 7-го туру турецької Суперліги – переможний гол на рахунку Данила Сікана.
