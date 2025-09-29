"Сікан минулого тижня був травмований, ми залучили його до одного тренування. На кожному тренуванні він один з найпопулярніших гравців.

Сікан спровокував обурення фанатів Трабзонспора – уболівальники мають лише одне питання щодо українця

Поки отримує ігровий час, він той, хто любить футбол. У мене буде з ним розмова", – запевнив Текке на прес-конференції.

Нагадаємо, що 27 вересня Трабзонспор здобув перемогу над Карагюмрюком у матчі 7-го туру турецької Суперліги – переможний гол на рахунку Данила Сікана.

Сікан приніс епічну перемогу Трабзонспору, який рветься до Ліги чемпіонів – форвард Челсі ледь не вкрав тріумф