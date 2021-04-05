"У мене були питання з коліном: лікувався, докладав зусиль. Хочу щиро подякувати медичному штабу, який у всьому мені допомагав, прислухався до моїх відчуттів. Ніхто мене не гнав і не квапив. Зробили все можливе, щоб я вийшов на поле. Гарні емоції: зрештою пропустити велику частину, діагноз не дуже... Однак, я зіграв. У майбутнє заглядати не можу, але зараз нормально почуваюсь і спокійно готуюся далі.

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Чи є відчуття, що якось ризикую? Ні, я вже все випробував, зробив усі тести – усе нормально. Якби я не був на сто відсотків готовий, то сьогодні не вийшов би. Я ж радився, спілкувався: є люди, у яких були такі травми, й вони довго з ними грали. Усе залежить від того, буде біль чи ні. Зараз його немає, дякувати Богові. Тому далі намагатимусь набирати форму", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Футбол 1.

Нагадаємо, Тарас зазнав пошкодження коліна наприкінці лютого, через що пропустив березневі матчі збірної України у кваліфікації на ЧС-2022. У поєдинку з Ворсклою 31-річний хавбек вперше з'явився після травми та відіграв цілу зустріч.

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