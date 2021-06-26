"У нас чудовий колектив, багато разом грали у молодіжній збірній. Тепер нам доведеться протистояти збірній України.

"Шведів просто так не перебігаєш": Рикун оцінив шанси збірної України на вихід у чвертьфінал Євро-2020

Тактичного розбору суперника ще не було, але і без нього ми знаємо, що доведеться добре попрацювати в захисті. У півзахисників суперника хороші індивідуальні якості, вони можуть поодинці вирішити епізод і виконати прицільну передачу, але ми не боїмося верхової боротьби.

Коли м'яч внизу, ми любимо грати у швидкий і комбінаційний футбол", – сказав Аугустінссон у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вже у вівторок, 29 червня, підопічні Шевченка у Глазго зійдуться зі збірною Швеції в 1/8 фіналу чемпіона Європи. Початок матчу о 22:00.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир