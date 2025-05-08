Як і рік тому, у День матері футболісти Мілана вийдуть на поле у футболках із дівочими прізвищами своїх матерів. Лівий вінгер "россонері" Рафа Леау зіграє у футболці з прізвищем Консейсау – його мама в молодості носила одне прізвище з чинним наставником Мілана Сержіу Консейсау.

Консейсау похвалив гравців Мілана за камбек проти Дженоа – знадобилось 2 хвилини, аби перевернути гру

А ось мексиканський форвард Сантьяго Хіменес зіграє під прізвищем українського походження Золотарчук. Воно походить від його дідуся Хосе Золотарчука, який помер за кілька годин до дебюту Хіменеса в Лізі чемпіонів (у матчі проти Селтіка).

Минулого року Мілан переміг у День матері з рахунком 5:1. Зараз команда Консейсау посідає 9-те місце в турнірній таблиці Серії А.

Матч Мілан – Болонья відбудеться в п'ятницю, 9 травня.

Хіменес з дідусем Хосе Золотарчуком