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У матчі проти Аталанти з боку Шахтаря не було футболу, – Воробей

09:41 1241 Читать на русском
У матчі проти Аталанти з боку Шахтаря не було футболу, – Воробей
Андрій Воробей / фото з відкритих джерел

Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей оцінив гру "гірників" у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Аталанти (0:3).

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

"Я вважаю, що цей результат не є катастрофою, це розчарування. Футболу як такого не було з боку Шахтаря. Перед грою ми сподівалися і вірили. Динамо Загреб забило першим у матчі з Манчестер Сіті, Аталанта атакувала. У Шахтаря були в першому таймі напівмоменти, і на цьому все.

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Гра на нічию – дорога в нікуди. Сьогодні це пройде, завтра – ні. Це була помилкова тактика. Вони, начебто, і обороняються, але м'яч не відбирають. Потрібно щільно грати з гравцями, щоб вони не мали можливості розвернутися і віддати зрячу передачу. Є проблема в психології, можливо, погано налаштувались. Але, ще раз, ми ж повинні вміти відбирати м'яч", – сказав Воробей в ефірі телеканалу Футбол 2.

Нагадаємо, після поразки від Аталанти команда Луїша Каштру опустилася на третє місце у групі С і продовжить свій єврокубковий сезон у Лізі Європи.

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Ліга чемпіонів Андрій Воробей Андрій Воробей Шахтар Шахтар Шахтар - Аталанта
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