"У матчі-відповіді ми заб'ємо першими і переможемо": Сульшер пообіцяв пройти Шахтар після поразки
Головний тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку своєї команди в матчі з Шахтарем (2:4).
"Перш за все, ми грали проти сильного і якісного суперника. Нам слід було краще зіграти в обороні. Ми могли уникнути всіх чотирьох голів. Якби ми добре захищалися, ми б не пропустили ці голи.
Бешикташ – Шахтар – 2:4 – відео голів та огляд матчу
Деякі гравці запізнювалися, і я бачив, що вони не були готові. У цьому матчі нам потрібно було діяти точніше. Матч-відповідь наступного тижня ми зіграємо краще.
Ми будемо вчитися на своїх помилках. Буде складно, але в моїй кар'єрі було багато матчів, коли я виходив з подібних ситуацій. У матчі-відповіді ми будемо краще готові. Думаю, ми заб'ємо першими і вирішимо все на свою користь", – цитує Сульшера Fanatik.
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