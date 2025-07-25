"Перш за все, ми грали проти сильного і якісного суперника. Нам слід було краще зіграти в обороні. Ми могли уникнути всіх чотирьох голів. Якби ми добре захищалися, ми б не пропустили ці голи.

Бешикташ – Шахтар – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Деякі гравці запізнювалися, і я бачив, що вони не були готові. У цьому матчі нам потрібно було діяти точніше. Матч-відповідь наступного тижня ми зіграємо краще.

Ми будемо вчитися на своїх помилках. Буде складно, але в моїй кар'єрі було багато матчів, коли я виходив з подібних ситуацій. У матчі-відповіді ми будемо краще готові. Думаю, ми заб'ємо першими і вирішимо все на свою користь", – цитує Сульшера Fanatik.

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