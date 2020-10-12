"Якщо подивитися на статистику, то Георгій Бущан пропустив в двох матчах 9 голів. Але в матчі з Німеччиною незрозуміло, як до нього ставитися. З одного боку, розрив в рахунку мінімальний, а другий гол забили з-за його помилки.

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А з іншого, могло влетіти багато м'ячів. Але цього не сталося, завдяки грі Бущана. Я вважаю, що хлопець витягнув таку потенційну кошик м'ячів, що тут теж могло бути 7 м'ячів, якби не він", – зазначив Денисов у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, збірна України мінімально поступилась Німеччині (1:2) через гол, забитий після помилки Бущана, однак саме Георгія можна вважати головним героєм поєдинку через велику кількість сейвів.

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