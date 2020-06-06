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У матчі проти Динамо Олександрія виглядатиме переконливо, – Ковалець

09:23 82 Читать на русском
У матчі проти Динамо Олександрія виглядатиме переконливо, – Ковалець
Кирило Ковалець / соцмережі

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець поділився думками щодо майбутнього матчу 25-го туру УПЛ проти Динамо.

 

"Ми дуже добре виглядали в матчах проти киян, але був присутній фактор невезіння. Упевнений, що в матчі проти Динамо будемо виглядати переконливо. Перед цією зустріччю ми добре потренувалися, думаю, заробили фарт.

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Я впевнений у своїй команді, і в кожному партнері, який буде зі мною на футбольному полі. Чи мріємо ми про місце в Лізі чемпіонів? Звичайно. Я думаю, кожен футболіст мріє про це. Але не варто багато говорити, краще виходити на футбольне поле і там все доводити", – поділився Ковалець в ефірі Залишайся з футболом.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Олександрія запланований на 7 квітня, початок о 17:00.

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Динамо Динамо Динамо - Олександрія Кирило Ковалець Кирило Ковалець Олександрія Олександрія
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