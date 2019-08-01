У матчі Ліги Європи арбітру влучили петардою в голову

У матчі 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи вболівальники жбурнули петарду в голову арбітра матчу.

На 120-й хвилині поєдинку 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Гонведом та Крайовою стався неприємний епізод.

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Вболівальники жбурнули петарду в голову арбітра зустрічі Арнольда Хантера, через що матч було зупинено.

Лікарі надавали допомогу судді протягом 25 хвилин, після чого на полі з'явився резервний арбітр. Румуни перемогли у серії пенальті та пройшли далі.