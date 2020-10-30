На 35-й хвилині звітної зустрічі Ужгород отримав право на штрафний удар. Після подачі поблизу воріт Карпат коїлося щось неймовірне – лише диво врятувало від пропущеного гола.

Друга ліга: Гуйє дебютним голом за Метал приєднався до перемоги над Балканами, Карпати Галич знищили Ужгород

Додамо, що команда з Галича таки зуміла вибороти три очки, забивши один м'яч наприкінці першого тайму, а ще два – після перерви. Завдяки впевненій перемозі Карпати вийшли на другу сходинку у турнірній таблиці групи А.

До слова, Ужгород нинішній сезон почав і з 5 перемог поспіль, але в останніх трьох матчах набрав лише одне очко і закономірно втратив лідерство.