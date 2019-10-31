У матчі Динамо U-19 система VAR вперше в Україні працюватиме онлайн

Матч 11-го туру чемпіонату U-19 між київським Динамо та львівськими Карпатами стане історичним для українського футболу.
У юнацькому чемпіонаті України на матчі між Динамо та Карпатами вперше працюватиме система VAR в режимі онлайн, повідомляє офіційний сайт Динамо. Суддівська бригада матиме зв'язок зі своїми колегами, які у ключових епізодах зможуть допомагати у прийнятті правильних рішень на полі.
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На такий важливий історичний матч Комітет арбітрів УАФ призначив потужну суддівську бригаду ФІФА в такому складі:
– головний арбітр – Микола Балакін;
– асистенти арбітра – Андрій Скрипка, Володимир Володін;
– четвертий арбітр – Євген Арановський;
– спостерігач арбітражу – Віктор Швецов;
– арбітр VAR – Сергій Бойко;
– асистент арбітра VAR – Семен Шлончак;
– спостерігач арбітражу VAR – Віктор Дердо.
До слова, матч чемпіонату U-19 Динамо – Карпати відбудеться у п’ятницю, 1 листопада, на заміській базі Динамо у Конча-Заспі, початок – о 13:00.
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