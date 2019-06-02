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У машини, на якій Рейєс потрапив у смертельне ДТП, луснула шина на швидкості 237 км/год

22:12 266 Читать на русском
У машини, на якій Рейєс потрапив у смертельне ДТП, луснула шина на швидкості 237 км/год
Хосе Антоніо Рейєс

Відома можлива причина аварії, у якій загинув відомий футболіст Хосе Антоніо Рейєс.

Мерседес, яким керував відомий футболіст, рухався зі швидкістю 237 кілометрів на годину, повідомляє Mundo Deportivo. Це засвідчує експертиза, зроблена на місці аварії.

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Ймовірно, причиною аварії стала шина автомобіля, яка луснула під час руху, через що Рейєс не зміг впоратись з керуванням. Експерти припускають, що шина могла луснути через недостатній тиск всередині.

Нагадаємо, 35-річний півзахисник загинув в автокатастрофі в суботу. Причиною аварії називають перевищення швидкості – шокуючі фото вщент знищеного автомобіля рекордсмена Ліги Європи.

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Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс Іспанія Смерті футболістів
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