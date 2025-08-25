Рабйо і Джонатан Роу були виставлені на трансфер після бійки в роздягальні команди на тлі поразки від Ренна (0:1) в першому турі Ліги 1. Згодом Роу перейшов в Болонью за 19,5 млн євро.

Екс-тренер Шахтаря вигнав чемпіона Європи після бійки сезону – трансфер на 20 мільйонів оформили блискавично

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі заявив, що готовий залагодити конфлікт з Рабйо: "Є шанс, що все повернеться на круги своя. Адріен – хороша людина, ті, хто говорять про економічну складову, брешуть, я готовий на все, щоб вирішити проблему".

Згідно з TF1, керівництво Марселя не очікувало, що Де Дзербі змінить позицію щодо відсторонення Рабйо від команди. Крім того, футболісти французького клубу виступають за повернення півзахисника, оскільки Адріен зберігає авторитет у команді.

Раніше спортивний директор клубу Мехді Бенатія також заявив, що йому буде складно знайти заміну такому гравцеві, як Рабйо.

