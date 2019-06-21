У Марадони запідозрили хворобу Альцгеймера – легенда вже відреагував на інформацію

Дієго Марадона, який нещодавно покинув мексиканський Дорадос, має певні проблеми зі здоров'ям.

Дієго Марадона днями покинув посаду головного тренера мексиканського Дорадоса через проблеми зі здоров'ям. Аргентинські ЗМІ підозрювали, що легендарний екс-бомбардир страждає хворобою Альцгеймера.

Втім, 58-річний Марадона все заперечив, опублікувавши спеціальне відеозвернення в Instagram.

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"Я почув, що у мене начебто хвороба Альцгеймера. Це неправда, це повна брехня. Багато з тих, хто таке каже, навіть не знають, що означає ця хвороба. Від неї люди помирають, а я не збираюсь цього робити", – розповів Марадона.

Пізніше представник чемпіона світу-1986 розповів, що аргентинець справді має певні проблеми – легенда потребує операції на плечах та колінах.