"Ральф – один із найшанованіших фахівців та новаторів у європейському футболі. Він був нашим кандидатом номер один на посаду тимчасового тренера.

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Це свідчить про його неоціненні лідерські та технічні навички, які він має після майже чотирьох десятиліть свого тренерського досвіду. Усі в клубі з нетерпінням чекають на можливість попрацювати з ним у нинішньому сезоні, а потім ще два роки, коли він виконуватиме роль консультанта", – цитує Мерта офіційний сайт МЮ.

Рангніка призначили керманичем до кінця сезону 2021/22. Наразі "червоні дияволи" посідають восьме місце у турнірній таблиці.

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