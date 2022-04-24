"Голи змінюють гру. Ми не змогли забити, а вони нам змогли. Ми домінували перші 20-25 хвилин другого тайму, а вони лише вибралися на нашу половину поля та одразу забили. Отак у нас все і відбувається зараз. У нас багато проблем із футболістами, тренерським штабом та іншим.

Суддівські скандали, дитячі помилки і гармата Джаки у відеоогляді матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:1

Зараз багато чого відбувається, не зрозумійте мене неправильно. Нам треба поїхати додому та подивитися на себе у дзеркало. Не можна бути задоволеним, повертаючись від Арсенала з трьома пропущеними голами, незалежно від того, заслуговували ми на перемогу чи ні. Футбол не так влаштований.

Протягом останніх місяців видно, що нам не вистачає віри у себе, впевненості. Ми сьогодні зіграли більш-менш непогано, але навіть у цьому випадку віри, такої важливої ​​у футболі, не вистачає", – цитує Мактоміная Manchester Evening News.

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед – ювілейний гол Роналду не врятував "дияволів" від поразки у скандальній битві за ЛЧ