У Манчестер Сіті найкраща різниця м’ячів після 15 турів АПЛ за останні 125 років

Манчестер Сіті феєрить у чемпіонаті Англії, команда знову перемогла.

У цьому сезоні чемпіонату Англії Манчестер Сіті забиває у середньому по 3 голи за гру, тобто за 15 турів підопічні Гвардіоли забили вже 45 м’ячів, а пропустили лише 7.

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Відтак, після 15 турів Манчестер Сіті має різницю забитих та пропущених м’ячів +38. Це найкращий результат після 15 турів за останні 125 років. У сезоні 1892/1893 у Сандерленда була різниця м’ячів +39, повідомляє BBC.

Уотфорд – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Манчестер Сіті у 15 турі переміг Уотфорд з рахунком 2:1. Цей матч став 21 безпрограшним поспіль у Прем’єр-лізі для підопічних Гвардіоли.