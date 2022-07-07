"9 липня проведемо перший спаринг – з аматорами із Кормила (Давидів), які виступають у першості Львівської області. За тиждень вирушимо до Ужгорода, де зіграємо з Минаєм. На 20 липня у Львова заплановано контрольний поєдинок із чемпіоном Львівщини – Юністю (Верхня Білка), а 24-го зіграємо з Вересом. Ось такі найближчі плани.

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Серед тих, хто виступав минулого сезону, залишилось 12 гравців. Також ми запросили декількох лідерів молодіжного складу.

Щодо легіонерів... Пригадую, ще у січні, обмінюючись думками з клубним керівництвом, я стверджував, що Львову треба робити ставку на українських футболістів, оскільки минулого сезону легіонери не були такими помітними, як раніше. Втім, якщо відверто, то від двох іноземців, яких ми підписали в лютому – Іссьяра Драме та Фарука Міа, я б не відмовився. Це якісні виконавці, однак через низку причин їх не буде в команді.

На жаль, не обійшлось без втрат і серед провідних гравців із українським паспортом. Олексій Довгий виявив бажання піти в Рух, ще один ветеран — Сергій Політило вирішив повернутися до Чорноморця. Щодо Олександра Романчука, то він зараз на перегляді в одній із польських команд, але не виключений варіант, що він продовжить кар'єру у Львові.

Останніми тижнями ми з помічниками зосередилися на селекційній роботі. Декілька потенційних новачків вже перебувають у нашому тренувальному таборі, проте ще складно сказати, кому з них буде запропоновано підписати контракт. Ще є трохи часу для експерименту, хоча для нас це буде складний виклик. Адже проводити календарні матчі доведеться під час воєнного стану.

Щодо завдання на майбутній сезон – на цю тему ще не було розмови. Адже тренувальний процес та комплектація команди у розпалі. На мою думку, певну перевагу матимуть клуби, які представлятимуть Україну в єврокубках, які проводитимуть свої офіційні матчі за кордоном і зможуть дозаявити кількох легіонерів. Це серйозна підмога, але й ми не збираємося бути статистами", – сказав Дулуб у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Львів посів у турнірній таблиці УПЛ дванадцяту сходинку.

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