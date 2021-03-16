"Сьогодні у нас немає жодної офіційної інформації, що матчі 28 і 31 березня проти Фінляндії та Казахстану не відбудуться на Арені Львів.

Україна не зіграє березневі матчі відбору до ЧС-2022 у Львові – збірна змінює стадіон

Ми готуємо поле, проводимо всі необхідні роботи з підготовки стадіону, поля до матчів збірної. Готуємося прийняти її належним чином", – сказала Манько у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Тим часом, директор ОСК Металіст Роман Пец вже висловив готовність прийняти матчі команди Шевченка, у разі, якщо проведення поєдинків у Львові стане неможливим.

"Ми готові до цього. Тим більше, вже сьогодні починається весняний сезон, Металіст 1925 відновлює змагання. Плюс до всього на 21 березня у нас є матч УПЛ – Львів приймає Шахтар. Якщо 28 і 31 березня будуть ігри збірної, ми будемо плідно готуватися до цих матчів. Агрономи стадіону разом з іншими службами впораються з завданням. Включений підігрів поля, воно у задовільному стані. Будемо сподіватися, що не станеться катаклізмів з погодою для того, щоб матчі пройшли на високому рівні".

Нагадаємо, збірна України розпочне відбір на чемпіонат світу гостьовим матчем проти Франції (24 березня). Потім заплановані дві домашні зустрічі – 28 березня проти Фінляндії і 31-го – проти Казахстану.

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