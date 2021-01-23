"Кожен день змінюється план занять. Сьогодні вранці працювали більше над завершенням атаки, передачами з флангу. Гравці, які повинні бути в штрафному – завершували атаки. Хочеться, звичайно, доводити, що гідні грати. Треба докладати максимум зусиль до цього. Рівень взаємодії між партнерами хороший. Ми вже звикли один до одного. Я півроку в команді і розумію, як хто рухається, переміщається. До того ж, зимові збори триваліші, ніж літні.

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Є всі умови для відновлення, масажисти Динамо – професіонали. Звичайно, збори – той фундамент, який треба закласти, щоб добре увійти в сезон. Як почнеш, так він і піде. Приємніше більше з м'ячем працювати, ніж бігати. У Києві ми заклали фундамент, у Містера все розписано.

Перший збір ми практично закінчили. Уже набираємо кондиції. Думаю, до збору в Туреччині будемо підходити в 100%-й готовності. У кожного тренера свої методи. У Містера інтенсивні тренування, які допомагають потім в грі також комфортно почуватися. Якщо на тренуваннях будеш інтенсивно працювати, тобі і в грі буде легше. Ми багато працюємо з м'ячем, Містер каже, як підлаштуватися один під одного – проходимо такі ази. Думаю, якщо все будемо виконувати, все у нас буде добре", – резюмував Лєднєв у коментарі офіційному сайту Динамо.

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