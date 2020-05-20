"У Лобановського всі помирають на тренуваннях, куди ти їдеш?" – Чернат пояснив, чому обрав Динамо

Екс-півзахисник Динамо Флорін Чернат назвав причини свого переходу в київський клуб.

"Я багато чув про київське Динамо, знав, хто тренує цю команду, і що "біло-сині" регулярно виступають в єврокубках. Для мене можливість грати в Лізі чемпіонів була найважливішим моментом. Це був своєрідний виклик собі, новий і важливий. Лобановський хотів мене бачити в своїй команді, тому я вирішив перейти в Динамо.

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Перед підписанням контракту з киянами всі в Румунії говорили мені – куди ти їдеш, ти ж не любиш багато бігати, а у Лобановського всі гравці "вмирають" на тренуваннях. Я сказав, що нічого страшного, я зможу. Спочатку для мене було важко звикнути до навантажень в Києві, було багато бігової роботи, багато тестів. Але через рік-два я освоївся. Складно було на тренуваннях, на зборах, але при цьому під час матчів відчував себе легко", – цитує Флоріна офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Чернат захищав кольори Динамо у 2001-2009 роках.

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