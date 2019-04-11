"У Лобановського нічого б не вийшло", – Леоненко назвав головну причину успіхів Динамо у 90-х

Екс-гравець Динамо Віктор Леоненко заявив, що якби мав агента, то не грав би за київський клуб надто довго.

"Якби не було Щербицького (перший секретар Центрального комітету Компартії України – прим.) і у футболістів були контракти – у Лобановського нічого б не вийшло.

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Валерій Васильович повернувся в Динамо у другій половині 90-х. Згодом в команду прибули іноземці, маючи на руках хороші договори, йому відразу ж з ними стало не дуже комфортно працювати. Адже раніше-то були "солдати" і "раби", а приїхали легіонери, які почали нахабніти і показувати характер.

Їх же не відправиш в Динамо-3 або Динамо-2, як мене. Якби у мене був тоді агент, скільки б я пробув в Динамо? Два дні! Можливо, три", – цитує Леоненка FootBoom.

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