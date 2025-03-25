"Мене питали, чи пам’ятаю я Шовковського у дитинстві. На жаль, ні. Ми всі намагалися тягнутися до старших, рівнятися на них. На одного з них у дитинстві я намагався бути схожим. Він грав у всіляких збірних і ми всі хотіли грати, як він. На жаль, у майбутньому в футболі у нього не склалося, але Антон Броварник – чудова людина і я завжди радий його бачити", – казав відомий воротар Святослав Сирота про нашого героя.

Український футбол дійсно втратив класного голкіпера. Зате пощастило українській медицині. Зрештою, Антон Броварник й сам розуміє – з таким характером важко було вжитися з будь-яким тренером. Не кажучи вже про Валерія Лобановського.

Розмову з Футбол 24 Антон Леонідович розпочинає із розповіді про свій режим дня – і він одразу викликає величезне здивування.

"У Динамо мене вважали ледарем"

– Я їм лише раз на день, – каже Антон Броварник. – О першій годині ночі. Снідаю кавою та насінням із яблук. Один вчений нещодавно за це інтервальне голодування Нобелівську премію отримав. А я так живу вже 25 років. І не скаржуся.

– Ви ж не змушуєте себе до цього?

– Ні, мені подобається. Як і тренування на спеціальних тренажерах, які я запатентував. Люблю щоденну сауну та крижану воду. Гарячу воду я не використовую – як і мило, шампунь чи будь-які креми.

– У вас відбувався певний злам у баченні свого стилю життя після завершення кар’єри футболіста?

– Так. Ви повірите, що у мене друга група інвалідності? Якщо аналізувати мої знімки, то я почну рухатися лише після заміни двох кульшових та двох колінних суглобів. А ще чотири хребці та три диски… У мене було вісім операцій, у тому числі, два переломи хребта.

– Це все футбольні травми?

– Перший перелом – наслідок занять східними єдиноборствами. Отримав його здуру на кунг-фу. Вигравав двобій, але хотів зробити це красиво. Робив вертушку – ноги поїхали, обличчям влетів у татамі. Мені було майже 16 років. Якщо врахувати, що у ворота я став за три роки до цього, ситуація була непростою. Відлежав кілька місяців, але повернувся.

– А другий перелом?

– Вже у Динамо. Знаєте, мене там вважали ледарем. Як тільки лунав свисток про закінчення тренування, все – мене ніби корова язиком злизала. Але такі речі я дозволяв собі лише в дублі. Якби провернув схожий фокус в основі, то мене потім викинули б геть. Взагалі мій типовий день виглядав так – о 7-й ранку я був у залі акробатики. Там за два місяці навчився робити подвійні сальто з "вертушками", перевороти та інші речі. Також виконував вправу на реакцію – за одне заняття тисячу разів приймав м’яч від стінки. Об 11-й – перше тренування в Динамо. Перед другим вечірнім заняттям я забігав у інститут. До речі, через навчання у вузі я вперше посперечався з Валерієм Васильовичем.

– Чому?

– Лобановський не дав мені вступити в університет і засунув у інфіз. Я зарікся і сказав, що більше трьох років там не вчитимуся. "Дванадцять", – парирував Валерій Васильович. І, можливо, я б мав шанси виграти парі, але Динамо відправило мене в Зорю, звідки до Києва переїхали Юран, Бідний, Волотьок, Гусейнов і Погодін. "Чого ти радієш? Це Перша ліга! " – казав Лобановський. "Рік пограю і повернуся у Вищу лігу", – відповідав я. Та тренер вважав, що у Вищій лізі я можу грати лише за Динамо.

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– Але ж шансів у вас не було, враховуючи сильних конкурентів.

– У Динамо моїх часів грали два воротарі – і обидва з національної збірної. Одному – 25 років, іншому – 26. Я був просто непотрібен і протягом найближчих п’яти років міг забути про ігрову практику в основі.

– У дублі ви теж грали нечасто.

– У першому сезоні – лише три матчі і всі всупереч, а не завдяки. Спочатку в Алма-Ати дебютував, бо літак з основним складом затримався і не встиг прилетіти на матч дублерів. Я зіграв непогано, пенальті відбив. Наступного матчу чекав кілька місяців. Вітя Гришко травмувався, але на поле вийшов. До 15-ї хвилини пропустив три голи і тоді випустили мене. Я не пропустив. Втретє вийшов у останньому турі проти московського Динамо, коли ми стали чемпіонами. Виграли 2:0, я знову зіграв на "нуль".

– У вас є пояснення такій відсутності довіри?

– Можливо, через те, що я одразу йшов після тренувань. Дивно, коли ми виграємо 5:0 чи 7:1, всіх випускають на заміну, а я сиджу. Невже не можна було 10 хвилин дати зіграти? Якось ми їхали з Михайлом Фоменком у 20-му тролейбусі на тренування. "Не любиш тренуватися, так?" – питав Михайло Іванович. "Я тренуюся, щоб грати, а не навпаки", – відповів я. Якщо до моєї гри не було претензій у збірній, я привозив з кожного турніру індивідуальні нагороди, отже, моя філософія не була хибною.

"Прийшов у Динамо шостим воротарем: підмести, сміття викинути"

– Ви – корінний киянин. Для вас виступи за Динамо були не просто бажанням?

– Звичайно. То була мрія і головна ціль. Я – киянин у четвертому поколінні, усі мої предки на Байковому спочивають. Та проблема в тому, що від природи я був бунтарем. Я не був піонером та жовтенятком – зривав усе це з себе. Вступив лише у комсомольці. Та й то тільки після того, як побачив, що зробили з Пашею Яковенком за відмову. Якщо гравця національної збірної так припечатали, то що зі мною буде? Мене дитина якось запитала, до якого віку батьки водили мене до школи. "До 2 вересня", – відповів я. У перший день показали дорогу, а наступного – відправили самого.

– У вас 194 сантиметри зросту?

– 197. До 9-го класу я не був надто високим, а потім виріс на 20 сантиметрів.

– Ви сказали, що у ворота стали тільки у 13 років. Чому так пізно?

– У 7-му класі я ще був польовим гравцем і складав іспити в спортінтернат як нападник. Ноги у мене були несильні, хоча багато забивав головою. Справа в тому, що мої батьки не могли носити гроші, тож мене вигнали зі спортінтернату. Формулювання написали таке, що мене не просто для футболу забракували. Я навіть у шашки Чапаєва грати не міг. Мене не брали у жодну секцію Києва.

– Як же ви потрапили у футбол з другої спроби?

– У моєму будинку мешкав легендарний у минулому воротар Динамо Антон Ідзковський. Одного разу побачив мене сумного. "Вставай у ворота", – порадив Антон Леонардович. А я кажу: "Які ворота? Мені 13 років". Якось я забив гол і забіг у ворота. Повернув голову направо – штанга за кілометр. Дивлюся в інший бік – і туди кілометр. Та ну його! Як у цих воротах стояти? Врешті-решт, Ідзковський організував мені перехід у Динамо. Я прийшов туди шостим воротарем. А що таке шостий воротар?

– Що?

– Другий воротар там м’ячі носить. А від третього і далі – підмести, сміття викинути, підфарбувати щось. Я закинув школу, взявся наполегливо тренуватися, почав прогресувати. Якраз мали їхати на чемпіонат СРСР, що відбувався у Рівному, і наш основний воротар не з’явився. Мій перший тренер Олександр Чубаров поставив мене і не прогадав. Я отримав приз найкращому воротарю турніру.

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– Ви навіть доросли до рівня воротаря збірної СРСР.

– Там я вперше зіткнувся з москалятами. Все-таки треба покласти руку на серце і сказати, що пітєрци відрізнялися від людей з Москви. Не такі прикрі. Я з ними воював постійно. Поки йшов з москалятами лоб в лоб – вони вигравали. Потім вирішив з ними, умовно кажучи, грати у шахи. І тоді домагався свого.

"Бишовець запитав: "У нас там у воротах щось є?" – Я жбурнув рукавицю"

– Хто з вашої команди досягнув найбільшого успіху?

– Ой, та наша збірна була уся зіркова: Коливанов, Кобєлєв, Кірьяков, Добровольський, Харін. Останній взагалі з’явився нізвідки – на рік молодший. Почали його ставити у склад. Пощастило, що в збірній хоч один тренер був порядний – Олександр Піскарьов. Я його відверто запитав, чого нас так не люблять. Він пояснив, що це все ставлення федерації.

– Повертаючись до Харіна – потім він все-таки пробився у Челсі. Погодьтеся, солідно.

– Але тоді я його вибив з основи і Харіна перевели у збірну, молодшу на рік. Піскарьов сказав, що я маю грати на три голови вище і мені це вдалося. Практично з кожного турніру я привозив додому приз найкращому гравцю. Так тривало до того часу, поки у збірну не прийшов наш великий киянин – Анатолій Бишовець. Він одразу викреслив моє прізвище.

– У вас є пояснення?

– Можливо, тому, що я був вихованцем Чубарова, з яким у нього були погані стосунки. Одного разу я у збірну з’їздив, але одразу посварився з тренером. В одному з матчів на перерву ми пішли за рахунку 0:1. Це при тому, що я витягнув багато шалених ударів. У роздягальні Бишовець риторично запитав: "У нас там у воротах щось є?" Я на емоціях жбурнув рукавицю. "Роздягайся! Ти у мене з футболом закінчиш!" – закричав Бишовець. Більше я нікуди не їздив. Як я вже казав – у спорті я не мовчав.

– Ви не шкодували про свої імпульсивні вчинки?

– За суттю я мав рацію. За формою – не завжди. Пригадаю випадок у Динамо. 1985-го я разом з іншими динамівцями брав участь у зйомках фільму "Обвиняется свадьба". Ми знімалися увесь день, було прохолодно, виникла пауза, тож Віктор Колотов запропонував розім’ятися. Ми грали у дир-дир і, як на зло, на мене хтось з хлопців невдало впав – я надірвав ключично-акроміальний суглоб. Вилетів на два місяці. Тільки зібрався повертатися на поле, як тренери кажуть – треба їхати на Спартакіаду.

– Не були готові?

– Першим номером тренери бачили Андрія Ковтуна. Навіщо мені форсувати події, якщо гратиме інший? Я був не у захваті, але вимушено почав підготовку, поспішив, недолікувався і поїхав. Перемотував бік, падав, терпів біль, але працював. У підсумку грав таки Ковтун, а я зазнав рецидиву. У відповідь я почав бунт. І це тільки один такий випадок.

– Ви кажете про передчасну підготовку. У той час медичні штаби не приділяли належної уваги травмам?

– Часто на це закривали очі. У матчі за дубль я зламав чотири ребра. Прийшов до Валерія Васильовича і кажу про це. Мовляв, навіть знімок маю. Але мені це не допомогло. У київському Динамо звільняли від тренування виключно у двох випадках: за наявності довідки про летальний випадок або у разі відкритого перелому.

"Коли падатимете, підповзайте до дороги. Підберемо вас"

– Ви не належали до тієї категорії людей, яка мирилася з цим?

– Почав задумуватися – можливо, футбол це не зовсім те, про що я мріяв. У Динамо воротарі бігали з усіма, складали тест Купера. Одного разу я ледь не втратив свідомість. У підсумку мене оштрафували. Що там казати – у Лобановського на зборах вихідний день виглядав так: чотири кілометри кросу на пляжі, потім ривки та стрибки на піску, тоді двогодинне швидкісне тренування, а в 17-й годині спаринг. Якщо програли, то ще й крос на вечір. І це тільки умовний вихідний.

– Одразу зрозуміли, куди потрапили?

– Коли на зборах у Гаграх зайшов у автобус, то був вражений позитивним настроєм команди. Раптом Анатолій Пузач встає і каже: "Молоді хлопці, оголошення для вас. Коли падатимете, підповзайте до дороги. Тренування коротке, підберемо вас". Я подумав собі – ого, виявляється, тут і тренери жартівники. Тільки потім з’ясувалося, що ніхто не жартував.

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– З якими думками ви перевернули сторінку виступів у Динамо?

– Динамо я сприймав, наче родину. Образи жодної у мене нема. Своє бачення я маю, але розумію, що виключно тренер несе відповідальність за результат. Валерій Васильович був геніальною людиною. Зараз його хочуть скопіювати. Та це неможливо. У нього мухи за розкладом літали, таргани за розкладом повзали. Людина розраховувала все посекундно. Тим більше, я маю з чим порівняти – в інших командах такого надивився!

– Ви закінчили дуже рано.

– У 28 років. Я завершував у Кубані. На свою голову підписав жахливий контракт, який зв’язував мені руки. Ще й з тренером не пощастило – Леонід Назаренко робив все хаотично та беззмістовно. Я повернувся в Україну, тренувався у ЦСКА-Борисфені, хоча жоден клуб через той контракт заявити мене не міг. Разом із відомим лікарем Ярославом Ліньком я почав працювати у клініці, взявся за медицину, розпочав навчання. Так запустив свою медичну кар’єру.

– Про футбол ви згадуєте, насамперед, з позитивом?

– Один тренер зустрів мене і сказав, що я злочин зробив, оскільки не досягнув того, чого мав, враховуючи свій талант. "Я не дав себе зламати", – відповів я. Вважаю це своїм досягненням. А ще у футболі я отримував задоволення. Це був кайф. Виходив на матч і не хотів, щоб він закінчувався. Ви знаєте, що воротар втрачає за гру два кілограми – навіть, якщо ударів по воротах нема. Інакше – чотири-п’ять. Таке сильне психоемоційне навантаження. А я кайфував. Згодом на футбол я почав дивитися крізь призму цифр.

– У чому специфіка таких цифр?

– Цифри свідчать, що за умови правильної біомеханіки воротар не має права пропускати голи з-за меж штрафного майданчика. Погляньте на Георгія Бущана, який раніше мучився з ахіллом. Все через те, що у нього було перевантаження. Все через неправильну ходу. Ми виставили йому ахілл та біомеханіку рухів. Через тиждень все минуло.

– Хто з футболістів звертався до вас зі схожими проблемами?

– Сашко Зубков, коли у Маріуполі грав. Він довго мучився з гомілкою. Виставили йому біомеханіку руху і проблема зникла. Схожа історія з Назарієм Муравським із ЛНЗ. Із Віталієм Ревою працювали та багатьма іншими: Владом Ващуком, Тарасом Луценком, Олександром Шовковським. Прикро, що клуби не цікавляться цим і це явище не є масовим.

– Якщо коротко – як виставити біомеханіку стопи?

– Я створив коректор, який зовнішньо схожий на устілку. Та якщо устілку ви не зігнете, то коректор можна зім’яти. У нього немає функції фіксації стопи, він не працює замість неї, він її рухає. Коректор вставляється у взуття. Наприклад, ви хочете впасти на зовнішній край п’ятки – він не дає, відштовхує від зони патології, показує напрямок. Це проста, але дієва річ.

"Я розслабив тіло і переніс все навантаження на стопу"

– Знання та практичний досвід ви здобули після завершення кар’єри. Але вже тоді було зрозуміло, що у спорті ви не збираєтеся залишатися?

– Мене кликали у вищі ліги Польщі та Ізраїлю, у другий італійський дивізіон. Для цього треба було змінювати громадянство. У мене немає іншої Батьківщини, крім України. Хочу жити там, де народився. І всім раджу не шукати іншої долі. Закінчувати зі спортом було складно. Я набрав зайвої ваги, усі травми почали вилазити. Ось такі (згинає палець в інший бік) ніхто навіть не вважав за травму. Не відкритий же перелом, правда?

– Зараз ви займаєтеся ортопедичною діяльністю?

– Так, я сконцентрувався на біомеханіці стопи. Це та частина тіла, яка недооцінена у всьому світі. У людському тілі є суглоб-близнюк стопи – це ділянка зап’ястя, що теж складається з двох великих кісток та 27 малих кісточок. Ви, мабуть, чули, що стопу часто ортопедичними устілками вкладають у правильне положення. Спробуйте вкласти близнюка долоню у правильне положення. Дивно, так? Для чого стопі така велика кількість кісточок?

– Очевидно, що ви не бачите сенсу в ортопедичних устілках.

– Біомеханіка стопи налічує 5000 площин, крапочок або ж положень. Яке з цих положень правильне? Його просто не існує. Тоді природа зробила б одну кісточку – ласту. Навіщо інші 4999 точок? Я не схвалюю поняття "плоскостопість". Якщо ми підкладемо під стопу щось, то забираємо її можливість вільно рухатися. Уявіть, що за вами женуться 20 працівників поліції. Ви ж на адреналіні легко перескочите 2-метровий паркан. Та якщо стопа зафіксована, то вона заблокована і ви нічого не вдієте. Вона стає дефективною.

– Як щодо дитячого ортопедичного взуття?

– Дитина повзала на колінках, нарешті здійнялася на стопи. Кожна дитина народжується з розпластаною стопою. Їй треба тренувати гомілку, а ми не даємо. Тепер усе взуття ортопедичне і фіксує стопу. У дитини, яка тільки встала на ноги, від природи проблеми з м’язами. А таким взуттям її лише добивають. Коли дитина починає повзати, ми ж не ставимо їй на долоні устілки?

– Свої знання ви застосовуєте на власному тілі?

– Інакше я б не рухався зі своїми зношеними суглобами. Я розслабив тіло і переніс все навантаження на стопу. Там у мене достатньо кісток, м’язів та сухожилля, щоб розслабити тіло і отримати опору. Подивіться на тварин, які мають розкуте все тіло і навантажену тільки ту частину тіла, яка відповідає за пересування. Навіть величезні бегемоти та слони.

"Я зараз в іншому житті і там немає місця для футболу"

– Повернімося на завершення трохи до футболу. 1987-го з Динамо ви перейшли у Зорю. Нехай то була Перша ліга, але ви отримали стабільну ігрову практику.

– Мене довго запрошували у Дніпро та московське Динамо. Перехід з Києва був нереальним, адже в клубі керувалися принципом "Нехай не грає за нас, але й проти нас не гратиме". Зоря йшла у нижній частині турнірної таблиці, але я мав непогану статистику. Зіграв 20 матчів і 8 з них на "сухо". Як для 19-річного воротаря, це хороший показник. Проте я не відчував довіри від тренера Зорі Вадима Добіжі.

– Судячи з протоколів, тренер часто змінював воротарів.

– Наведу приклад з останнього туру сезону, коли ми поїхали у Кемерово. Тамтешній Кузбас наприкінці чемпіонату всіх обігрував з різницею у 3-5 м’ячів. Все через газон. Вони заливали поле водою і перетворювали його на ковзанку. При цьому, самі обирали належне взуття, а інші потрапляли у засідку. Перед Кузбасом в Олега Суслова виникли проблеми з апендиксом, а ветеран Олександр Ткаченко відмовився грати: "Ты же не выпустишь дедушку на такое поле?" Довелося грати мені з травмою руки. Влетіли 1:5.

– Ви теж потрапили у засідку?

– То був єдиний матч із фіксованим результатом, у якому я брав участь. Ми зберігали обумовлений пристойний рахунок 1:3, поки в кінці гри не вийшов ветеран Віталій Раздаєв. 41-річний нападник забив два м’ячі із фразою "Це мої перші голи в сезоні". Хоча 1:5 це ще нормально. За таких умов ми могли б і десять пропустити.

– Більше довіри ви отримали у Суднобудівнику в Геннадія Лисенчука.

– Я мав їхати до Михайла Фоменка у Гурію з Ланчхуті. Але у цьому не було сенсу, оскільки мене дискваліфікували за запитом Динамо, де мені не пробачили перехід у Зорю. Намагався обійти цю заборону через узбецьку федерацію футболу, їздив у Наманган, де обіцяли зняти дискваліфікацію, і заявити у Пахтакор. Потім вирушив у Таврію, але й там мене заявити не змогли. Тільки через друголіговий Суднобудівник я повернувся у футбол. На перший погляд, Друга ліга, слабкий рівень. Але яка там команда була: Морозов, Машнін, Горячев…

– Після Суднобудівника ви так і не повернулися на вищий рівень.

– Я ще їздив у запорізький Металург, але Геннадій Жиздик теж не зміг мене заявити. Далі була поїздка до Польщі, тоді вже згадана Кубань і завершення кар’єри. У Краснодар приїжджали представники московського Торпедо, які хотіли створити конкуренцію українському воротарю Валерію Воробйову, але Кубань мене не відпустила.

– Ви перетиналися з багатьма відомими футболістами та тренерами. З ким зараз підтримуєте стосунки?

– Лише з тими, хто приходить до мене у якості пацієнтів. Знаєте, не можна бути трошки вагітним чи трошки померти. Я зараз в іншому житті і там немає місця для відвідування футболу. Але я продовжую любити футбол у першому ряді біля екрану телевізора. Я проаналізував свій навколофутбольний шлях і вирішив не втрачати час. Поки не пізно, хотів змінити своє життя. Розпочати з нуля в іншій галузі. Мене батьки навчили, що треба жити сьогоднішнім моментом. Немає завтра і немає вчора. Та немає навіть сьогодні. Є тут і зараз. Я футболу не зраджував і завжди його любитиму.

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