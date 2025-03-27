– Як з власником у тебе йде комунікація? Які у вас домовленості? Які перед тобою цілі стоять? Як оцінюють твою роботу?

– Перше і головне – гроші. Я розробив план, з яким ми будемо рухатися в наступні п'ять сезонів. Тобто, які є вливання від власника, скільки ми заробляємо, які наші слабкі місця, що нам треба покращити для того, щоб вливання власника поступово ставали меншими, заробіток – більшим, і десь ми потенційно прагнули досягнути нуля. Це є ключове завдання. Тобто я займаюсь тим, щоб клуб все-таки вийшов на самоокупність.

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Продаж футболістів – це взагалі зараз особлива тема, тому що це єдине можливе велике джерело доходу зараз у будь-якого українського клубу, окрім єврокубкового. Це тільки продаж футболістів. Тому, коли я прийшов у клуб і ми розробили нашу трансферну стратегію, як ми будемо діяти, ми запропонували президенту план, як це має працювати, як це має шанс, єдиний шанс зараз працювати в таких умовах.

Тобто футболісти не дорожче, ніж 400-500 тисяч євро – це потолок. Чому це потолок? Тому що ми не єврокубкова команда, а значить, наш футболіст, який "вистрілить" у нашій команді, швидше за все, в середньому може бути проданий за 1,5-2 мільйони. Все. Навіть якщо він заб'є тут 15 голів за сезон, там 17, 20. Якщо 20, то можливо, вже трошки більше.

Чому так? Тому що рівень українського чемпіонату в Європі, ну, не дуже високо котується. Тобто футболіст, який тут себе проявив, абсолютно не означає, що інші клуби відразу візьмуть його за великі гроші, тому що треба його перевірити на іншому рівні супротиву.

Тому якщо ми купимо футболіста за 2-3 мільйони, можна буде закривати клуб. Тому що він не буде проданий з України, якщо ми не будемо єврокубковою командою, дорожче. Економія має збільшуватись.

На чому економія? У сезоні 2028/29 у першу команду мають зайти вихованці академії, на яких робиться велика ставка, для яких президент зробив абсолютно все, щоб вони зараз, коли їм 15 років, мали мінімум чотири роки ідеального тренувального процесу для того, щоб вони в 19 років заходили в першу команду.

Що таке 19-річний футболіст по заробітній платі і що таке українець, якому зараз 26–27, якого ми беремо. Це зовсім різні величини. І економія йде на тому, що буде зміна українських гравців на юних наших. І паралельно з цим іде заробіток від легіонерів.

Чому саме така модель? Чому ми не можемо купувати легіонерів дорожче? Не з причини того, що президент не може заплатити, а з причини того, що обов’язково треба його продати в середньому за мільйон.

– Тобто ваша стратегія десь до 2030-го року розписана?

– Вона зараз готова, так.

– Тобто фінальна точка цієї стратегії – це коли свої вихованці з академії будуть грати в першій команді.

– Звісно, як мінімум вони мають закрити українські квоти, – сказав Колісник у ефірі YouTube-каналу "Трендець".

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