Форвард Мідтьюлланда Франкуліну Джу забив перший гол в основному етапі Ліги Європи 2025/26.

Зірка збірної Гвінеї і Бісау Франкуліну Джу відзначився красивим голом у ворота Штурма. Він забив "олімпійський" гол – прямим ударом з кутового. Це взяття воріт стало першим в основному етапі Ліги Європи 2025/26.

У чемпіонаті Данії Франкуліну забив 8 голів у 8 матчах. Минулого літа один із французьких клубів пропонував за нього 30 млн євро, але отримав відмову.

Команди пішли на перерву за рахунку 1:0. Гра триває.

