У Лізі чемпіонів забито перший гол основного етапу – ВІДЕО
20:18 - Читати іншою мовою
Перший гол Ліги чемпіонів сезону 2025/26 забив форвард Уніон Проміс Девід.
У вівторок, 16 вересня, в матчі ПСВ – Уніон Сент-Жилуаз був забитий перший гол Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Його оформив форвард бельгійської команди Проміс Девід – з пенальті. На 9-й хвилині канадець переграв з 11-метрової позначки воротаря ПСВ Матея Коваржа, розвівши його і м'яч по різних кутах.
"Тату, це для тебе": ненавидів футбол у дитинстві та переписав історію в Бельгії – тренер-сенсація тепер у ЛЧ
Після того, як Девід відправив м'яч у сітку, він відсвяткував цей гол зі своїм тренером Себастьяном Поконьйолі.
Відзначимо, що пенальті "привіз" півзахисник ПСВ Пепі.
Нагадаємо, що Девід засмучував збірну України на літньому товариському турнірі Canadian Shield.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter