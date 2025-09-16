У вівторок, 16 вересня, в матчі ПСВ – Уніон Сент-Жилуаз був забитий перший гол Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Його оформив форвард бельгійської команди Проміс Девід – з пенальті. На 9-й хвилині канадець переграв з 11-метрової позначки воротаря ПСВ Матея Коваржа, розвівши його і м'яч по різних кутах.

Після того, як Девід відправив м'яч у сітку, він відсвяткував цей гол зі своїм тренером Себастьяном Поконьйолі.

Відзначимо, що пенальті "привіз" півзахисник ПСВ Пепі.

Нагадаємо, що Девід засмучував збірну України на літньому товариському турнірі Canadian Shield.